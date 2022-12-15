Як відомо, Злата Огневич презентувала пісню «Як мені бути», отримала сотні коментарів із похвалою, але не обійшлося і без критики. Проте, близькі та друзі завжди підтримують Злату та діляться її історіями у мережі.

Зірка шоу "Майстер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив також висловитися про роботу Злати, причому його коментар також привернув увагу шанувальників.

На тлі чуток про плагіат Огневич Клопотенко написала:

"Ну, а в людини, з якою у нас все досить по-особливому, вийшла нова пісня!" – поділився Клопотенко.

Раніше ми писали, зараз також Злату звинувачують у плагіаті треку Біллі Айліш Lovely, презентовану в 2008 році. Дует Two from Zoo зробив про це окрему посаду, всіляко намагаючись привернути увагу до поміченої подібності.

Примітно, на схожість треків вказав Євген Тріплов. Його самого раніше вже звинувачували у плагіаті пісні Агутіна та Шнурова "Якась фігня".

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.