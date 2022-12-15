Как известно, Злата Огневич презентовала песню «Як мені бути», получила сотни комментариев с похвалой, но не обошлось и без критики. Тем не менее, близкие и друзья всегда поддерживают Злату и делятся ее историями в сети.

Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко решил также высказаться о работе Златы и причем его комментарий также привлек внимание поклонников.

На фоне слухов о плагиате Огневич Клопотенко написал:

"Ну, а у человека, с которым у нас все довольно по-особенному, вышла новая песня!" - поделился Клопотенко.

Ранее мы писали, сейчас также Злату обвиняют в плагиате трека Билли Айлиш «Lovely», презентованную в 2008 году. Дуэт Two from Zoo сделал об этом отдельный пост, всячески пытаясь привлечь внимание к замеченному сходству.

Примечательно, на сходство треков указал Евгений Триплов. Его самого ранее уже обвиняли в плагиате песни Агутина и Шнурова "Какая-то фигня".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.