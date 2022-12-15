Как известно, Злата Огневич презентовала песню «Як мені бути», получила сотни комментариев с похвалой, но не обошлось и без критики. Тем не менее, близкие и друзья всегда поддерживают Злату и делятся ее историями в сети.
Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко решил также высказаться о работе Златы и причем его комментарий также привлек внимание поклонников.
На фоне слухов о плагиате Огневич Клопотенко написал:
"Ну, а у человека, с которым у нас все довольно по-особенному, вышла новая песня!" - поделился Клопотенко.
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Ранее мы писали, сейчас также Злату обвиняют в плагиате трека Билли Айлиш «Lovely», презентованную в 2008 году. Дуэт Two from Zoo сделал об этом отдельный пост, всячески пытаясь привлечь внимание к замеченному сходству.
Примечательно, на сходство треков указал Евгений Триплов. Его самого ранее уже обвиняли в плагиате песни Агутина и Шнурова "Какая-то фигня".
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.