Як пише Politeka.net , Алекс Топольський розбурхує українок своїми побаченнями з учасницями на романтичному проекті "Холостяк" у кожному ефірі. При цьому анонси з новими випусками та кадри з поведінкою самих дівчат досить активно обговорюють у мережі.

«Холостяк. Бути собою – завжди правильний вибір! - коротко сказано в описі під відео.

У самому ролику можна побачити, як обзивання торкнулися однієї з учасниць та початку сварки. Кожній довелося висловити свою думку за спиною у дівчини.

На думку українців, поведінка дівчат є досить спірною і є над чим подумати:

«У Каті правильна реакція 🙈 Марина щось дуже емоційно зреагувала, але вже не тоді коли це було актуально, тому виглядає трохи дивно 🧐🤷🏽‍♀️; Все правильно сказала 👌; Вона мала рацію, навіщо таке говорити. Так, дівчата цього сезону все на підбір….; Просто вже дістали її; Дівчатка заспокойтесь 😃🥰🤓; Вона ображала всіх підряд, але її чіпати не треба 😂; Дуже скандальні дівчата цього сезону; Як баби базарні б'ються за найкраще місце».

Раніше, в іншому ролику одна з учасниць розповіла про непростий характер та бажання бунтувати, коли їй щось забороняють та розкрила деталі свого дитинства.

«"Можливо справа не в людях, а в тобі?" - Чи згодні з такою думкою?» - сказано у підписі під роликом.

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" віддалася почуттям наодинці з Топольським.

Також Politeka писала, що українці визначились із ідеальною обраницею для Топольського.