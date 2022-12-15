Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский будоражит украинок своими свиданиями с участницами на романтичном проекте "Холостяк" в каждом эфире. При этом анонсы с новыми выпусками и кадры с поведением самих девушек довольно активно обсуждают в сети.

«Холостяк. Быть собой – всегда правильный выбор!» - коротко сказано в описании под видео.

В самом ролике можно увидеть, как обзывательства задели одну из участниц и начала ссора. Каждой пришлось высказать свое мнение за спиной у девушки.

По мнению украинцев, поведение девушек довольно спорное и есть над чем подумать:

«У Кати правильная реакция 🙈 Марина что-то очень эмоционально среагировала, но уже не тогда когда это было актуально, поэтому выглядит немного странно 🧐🤷🏽‍♀️; Все правильно сказала 👌; Она была права, зачем такое говорить. Да, девушки в этом сезоне все на подбор….; Просто уже достали ее; Девочки успокойтесь 😃🥰🤓; Она оскорбляла всех подряд, но ее трогать не нужно 😂; Очень скандальные девушки в этом сезоне; Как бабки базарные бьются за лучшее место».

Ранее, в другом ролике одна из участниц рассказала о непростом характере и желании бунтовать, когда ей что-то запрещают и раскрыла детали своего детства.

«"Возможно дело не в людях, а в тебе?" - согласны с таким мнением?» - сказано в подписи под роликом.

Напомним, фаворитка "Холостяка" отдалась чувствам наедине с Топольским

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