Знаменита актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про секрети догляду за собою.

Відома артистка, перша «Холостячка» Ксенія Мішина щодня ділиться цікавими кадрами в Інстаграм та вражає образами. Часто в актриси цікавляться, чим вона користується, щоб добре виглядати чи якісь процедури допомагають їй бути у формі.

Сама Ксенія нерідко ділиться кадрами і розповідає про засоби, які допомагають їй бути в порядку, виглядати молодшими за звичайний і освіжають образ. Однією з головних цінностей в образі Мишиної залишаються довгі локони, які вона дуже активно доглядає.

«Кожна капскулка містить у собі вітамінки і дуже корисні компоненти, які насичують кожну волосинку. Натуральний склад і навіть натуральна желатинова оболонка – тому важливо зберігати їх у скляній баночці. Одна капсула – одне застосування. А ще, якщо у вас немає можливості висушити волосся, капсула ніби відштовхує залишки води і волосся швидше сохне» - поділилася Ксенія.

Також вона показала результат застосування своїх улюблених капсул, які допомагають наводити волосся на краще.

Також артистка з недавніх пір розповідає докладніше про те, чим вона захоплена та які речі допомагають їй бути не лише у формі фізичної, а й моральної.

«Медитація, є кілька етапів. Перша медитація для покращення сну та позбавлення від безсоння. Під час цієї медитації ви відчуєте розслаблення у всьому тілі».

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.