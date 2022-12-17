Знаменитая актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о секретах ухода за собой.

Известная артистка, первая «Холостячка» Ксения Мишина каждый день делится интересными кадрами в Инстаграм и впечатляет образами. Часто у актрисы интересуются, чем она пользуется, чтобы хорошо выглядеть или какие процедуры помогают ей быть в форме.

Сама Ксения нередко делится кадрами и рассказывает о средствах, которые помогают ей быть в порядке, выглядеть моложе обычного и освежают образ. Одной из главных ценностей в образе Мишиной остаются длинные локоны, за которыми она очень активно ухаживает.

«Каждая капскулка содержит в себе витаминки и очень полезные компоненты, которые насыщают каждую волосинку. Натуральный состав и даже натуральная желатиновая оболочка – поэтому важно сохранять их в стеклянной баночке. Одна капсула – одно применение. А еще, если у вас нет возможности высушить волосы, капсула словно отталкивает остатки воды и волосы быстрее сохнут» - поделилась Ксения.

Также она показала результат применения своих любимых капсул, которые помогают приводить волосы в лучший вид.

Также артистка с недавних пор рассказывает подробнее о том, чем она увлечена и какие вещи помогают ей быть не только в форме физической, но и моральной.

«Медитация, существует несколько этапов. Первая медитация для улучшения сна и избавления от бессонницы. Во время этой медитации вы ощутите расслабление во всем теле».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.