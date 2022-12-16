Популярна українська телеведуча Марічка Падалко щодня публікує найважливіші теми за добу, цього разу ведуча обговорила, як росіяни обстріляли сьогодні кілька українських міст. Також з'явилося інтерв'ю дня: The Economist опублікував інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Залужним (фото 1).

«Устами генерала йдеться, що росіяни готують новий великий наступ на зиму-початок весни, і Залужний упевнений, що буде повторна спроба захопити Київ. Мобілізація в Росії, незважаючи на критику, має результат, яким ворог спробує скористатися. Нова хвиля мобілізації в Україні не потрібна, «я маю достатньо людей»

Україні потрібна зброя - і далі Залужний перераховує все, що необхідно, щоб деокупувати Мелітополь, і далі всю Україну, і на мою скромну думку, це і є головним посилом інтерв'ю» - ділиться Марічка інформацією.

Також синхронно із Залужним про потенційний наступ новий росіян заговорив і міністр оборони Олексій Рєзніков.

«Те, що Білорусь може готуватися до війни з Україною, сьогодні також заявили в Генштабі (відео 2). Лукашенко, тим часом, стилю радянських вождів дорікає чиновникам за неучасть білоруської збірної у чемпіонаті світу з футболу (відео 3)» - додає ведуча.

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«Пан генерал, рідний ви наш, дякую за вашу працю, низький уклін вам із міста героя Чернігова! Хай береже і спрямовує вас Господь! Віримо у вас і нашу перемогу; Знову мене огортає такий стан, який був до 24 лютого. Буде – не буде. Жахливо. Молимося 🙏; А сталося так, як сталося. Ми в такій ситуації, що до слів військових треба прислухатися набагато вдумливіше, ніж до слів журналістів та політиків; Дуже боляче, що за спинами одних живуть звичайним життям інші».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.