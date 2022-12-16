Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко каждый день публикует самые важные темы за сутки, в этот раз ведущая обсудила, как россияне сегодня обстреляли несколько украинских городов. Также появилось и интервью дня: The Economist опубликовал интервью с Главнокомандующим ВСУ Залужным (фото 1).

«Устами генерала говорится, что россияне готовят новое большое наступление на зиму-начало весны, и Залужный уверен, что будет повторная попытка захватить Киев. Мобилизация в России, несмотря на критику, имеет результат, которым враг попытается воспользоваться. Новая волна мобилизации в Украине не нужна, «у меня достаточно людей»

Украине нужно оружие - и дальше Залужный перечисляет все, что необходимо, чтобы деоккупировать Мелитополь, и дальше всю Украину, и по моему скромному мнению, это и есть главный посыл интервью» - делится Маричка информацией.

Также синхронно с Залужным о потенциальном наступлении новый россиян заговорил и министр обороны Алексей Резников.

«То, что Беларусь может готовиться к войне с Украиной сегодня также заявили в Генштабе (видео 2). Лукашенко, тем временем, в стиле советских вождей упрекает чиновников в неучастии белорусской сборной в чемпионате мира по футболу (видео 3)» - добавляет ведущая.

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В сети также обсудили увиденное:

«Господин генерал, родной вы наш, спасибо за ваш труд, низкий поклон вам из города героя Чернигова! Да хранит и направляет вас Господь! Верим в вас и в нашу победу; Снова меня окутывает такое состояние, которое было до 24 февраля. Будет – не будет. Ужасно. Молимся 🙏; А случилось так, как случилось. Мы в такой ситуации, что к словам военных нужно прислушиваться гораздо вдумчивее, чем к словам журналистов и политиков; Очень больно, что за спинами одних живут обычной жизнью другие».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.