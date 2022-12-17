Відома співачка та друга "Холостячка" Злата Огневич продовжує розповідати про своє життя та ділиться особистим.

Відома українська співачка Злата Огневич щодня показує чим займається на роботі, які новинки готує та ділиться особистими переживаннями. Також співачці подобається звертати увагу на себе за допомогою звичайних відео, в яких вона розповідає про пригоди кожного дня.

На цей раз Злата поділилася, як змінюються щоразу плани без світла і як доводиться працювати в умовах без зв'язку та електрики по кілька разів на день.

«Трохи засмучена, тому що через відсутність світла довелося перенести роботу у студії. Нова пісня вже десь витає у повітрі, скоро я її запишу!

А ось і втретє за сьогодні відключили світло. Це не новина для тих, хто мешкає в Україні. Інша буденність… Хотіла показати красу, дочекаюся світла!» - Поділилася Огневич типовим буднями без електрики.

Раніше Злата звернулася до українців на своїй сторінці в Інстаграм та розповіла, що думає про святкування під час війни.

Як розповіла Злата Огневич, від своїх друзів вона часто чує про те, що не хочеться святкувати Новий рік цього року, що на це немає наполягання та сил.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.