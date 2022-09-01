Популярна українська співачка Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, а тепер продовжує це робити вже в українських містах, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка виклала в соцмережі кадр із лаштунків концерту в Луцьку, і отримала теплу "відповідь" від шанувальників.

Як видно, на новій фотографії Злата знята в компанії, мабуть, своїх музикантів, яких назвала "своєю бандою". Перед камерою співачка з'явилася у сценічному образі – короткій темній сукні-піджаку з поясом та бахромою, її волосся зібране у високий елегантний пучок, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Огневич написала: "Дякую, Луцьку. Привіт усім від нашої банди". У коментарях до фото зірка отримала багато теплих відгуків та подяк від шанувальників: "Дуже стильне фото, можна на обкладинку", "Друзі, ви просто нереально круті всі", "Толя прекрасний завжди", "Концерт був просто мега супер! Дякую, Злато", "Дякую! Було дуже круто!", "Які красиві", "Ви нас так зарядили вашою позитивною енергетикою", "Злато, ви найкраща. Шалено люблю вас", "Ви незвичайна! Любимо Вас! Приїжджайте ще! Фото круте", "Маса задоволення. Ваша команда крута. Браво".

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