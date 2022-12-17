Известная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич продолжает рассказывать о своей жизни и делится личным.

Известная украинская певица Злата Огневич каждый день показывает, чем занимается на работе, какие новинки готовит и делится личными переживаниями. Также певице нравится обращать внимание на себя при помощи обычных видео, в которых она рассказывает о приключениях каждого дня.

В этот раз Злата поделилась, как меняются каждый раз планы без света и как приходится работать в условиях без связи и электричества по несколько раз на дню.

«Немного расстроена, так как из-за отсутствия света пришлось перенести работу в студии. Новая песня уже где-то витает в воздухе, скоро я ее запишу!

А вот и в третий раз за сегодня отключили свет. Это не новость для тех, кто живет в Украине. Другая обыденность… Хотела показать красоту, дождусь света!» - поделилась Огневич типичным буднями без электричества.

Ранее Злата обратилась к украинцам на своей странице в Инстаграм и рассказала, что думает о празднованиях во время войны.

Как рассказала Злата Огневич, от своих друзей она часто слышит о том, что не хочется праздновать Новый год в этому году, что на это нет настоения и сил.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.