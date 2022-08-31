Популярна співачка Злата Огневич розповіла типовий секрет зірок із догляду за тілом перед тим, як вирушила до салону.

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", продовжує інтригувати Сторісами в Інстаграм. Артистка активно веде соціальні мережі, тому публікувати безліч кадрів щодня для неї вже не в новинку.

На цей раз Злата трохи розповіла про секрети своєї вдалої засмаги. Вибрала вона не солярій, щоб не шкодити шкірі та не побоюватися за здоров'я. Огневич вважала за краще зробити очеретяну засмагу, ніж похвалилася в мережі.

«Іду на одну кльову б'юті-процедуру! Вона є у Луцьку! Ні, це не манікюр/педикюр/зачіска/макіяж… Це дещо інше! Тут мене перетворять на карамельку чи шоколад! Відкриваю секрет зірок – очеретяну засмагу» - поділилася Злата.

Також зірка виклала незвичайне фото, на якому знято під час походу до супермаркету.

У підписі до фото Огневич написала: "Якщо життя тобі підкинуло лимони, приготуй з них лимонад. Якби я з усіх лимонів робила лимонад, у мене точно з'явився б завод! І, повірте, там би виробляли найсмачніший лимонад у світі".

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