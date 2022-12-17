Українська співачка Даша Астаф'єва щодня публікує різні кадри в Інстаграм, вражає виглядом та зауваженнями. Також артистка почала показувати, чим займається тепер – вона набагато менше захоплена кар'єрою співачки, ніж раніше і не дає звичних концертів.
Натомість Даша зайнялася озвучуванням книг українською мовою, допомагає ЗСУ та постраждалим українцям. Також довгий час Астаф'єва не знімалася в нових зйомках, проте не забула про них і свої улюблені образи з акцентами на її формах.
Цього разу артистці вдалося справді вразити фанатів сукнею, в якій їй би хотілося зустріти Новий рік. Яскрава маленька сукня ледве приховувала форми артистки, підкреслюючи і тонку талію.
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«Якщо ви у пошуках святкової цибулі… То вам сюди» – розповіла Даша про свою знахідку.
Раніше стало відомо, що Даша Астаф'єва зіграє саму себе в серіалі "Скажені Сусіди - 2".
«Коли Даша випадково проїжджала Яблонівку, вона була впевнена, що цей районний центр промайне для неї за п'ять хвилин, як інші населені пункти. Але не сталося, як передбачалося. Яка ж сила змусить Дашу залишитися в Яблонівці та потрапити у шалені пригоди?» - Поділися анонсом в мережі.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.