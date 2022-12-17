Украинская певица Даша Астафьева каждый день публикует различные кадры в Инстаграм, впечатляет видом и замечаниями. Также артистка стала чаще показывать, чем занимается теперь – она намного меньше увлечена карьерой певицы, чем раньше и не дает привычных концертов.

Вместо этого Даша занялась озвучиванием книг на украинском языке, помогает ВСУ и пострадавшим украинцам. Также долгое время Астафьева не снималась в новых съемках, однако не забыла о них и своих любимых образах с акцентами на ее формах.

В этот раз артистке удалось действительно сразить фанатов платьем, в котором ей бы хотелось встретить Новый год. Алое маленькое платье едва скрывало формы артистки, подчеркивая и тонкую талию.

«Если вы в поисках праздничного лука… То вам сюда» - рассказала Даша о своей находке.

Ранее стало известно, что Даша Астафьева сыграет саму себя в сериале «Бешеные Соседи — 2».

«Когда Даша случайно проезжала Яблоновку, она была уверена, что этот районный центр промелькнет для нее через пять минут, как другие населенные пункты. Но не произошло, как предполагалось. Какая же сила заставит Дашу остаться в Яблоновке и попасть в бешеные приключения?» - поделись анонсом в сети.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.