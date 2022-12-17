Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала уривок і своєї пісні, яка раніше навела багато галасу.

Популярна виконавиця кілька днів тому презентувала нову композицію «Як мені бути», але зіткнулася з багатьма розбірками в мережі. Злату Огневичу звинуватили у спробі вкрасти частину пісні Біллі Айліш, яку вже знає весь світ.

Сама зірка відреагувала досить зім'ято і не стала підтримувати розбирання. Також у мережі вона продовжує наголошувати на презентації нової композиції, тому публікує з неї нові уривки.

«Одна з найкращих пісень цієї війни 😢….це так нестерпно боляче, але так неймовірно чудово у музичному плані…❤️‍🩹; Дуже чуттєво🥹ти неймовірна 💙; Про Біллі Айліш вже писали?); Заточення, цю пісню слухати без сліз неможливо. Розумію, як важко її виконувати наживо; На повторі 😢; Дуже ніжно ❤️; Неймовірно!; Сильно 🔥; Плагіат!» - пишуть у мережі.

Раніше артистка спробувала виправдатися, назвавши критику хейтом та перевівши тему на святе – загиблих героїв.

"Я зовсім не звертаю уваги на хейт, тому що коли я записувала цю пісню, я в першу чергу думала про жінок, яким вона присвячена, їхнє горе, загиблих героїв на війні, і точно я не думала про творчість інших артистів. А ті люди , які шукають чорну кішку в темній кімнаті, їм просто нема чим зайнятися", — заявила співачка.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.