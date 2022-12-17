Популярная исполнительница несколько дней назад презентовала новую композицию«Як мені бути», но столкнулась с множеством разборок в сети. Злату Огневич обвинили в попытке украсть часть песни Билли Айлиш, которую уже знает весь мир.
Сама звезда отреагировала довольно скомканно и не стала поддерживать разборки. Также в сети она продолжает делать акцент на презентации новой композиции, поэтому публикует из нее новые отрывки.
«Одна из лучших песен этой войны 😢….это так невыносимо больно, но так невероятно прекрасно в музыкальном плане…❤️🩹; Очень чувственно🥹ты невероятная 💙; О Билли Айлиш уже писали?); Заточка, эту песню слушать без слез невозможно. Понимаю как трудно ее выполнять вживую; На повторе 😢; Очень нежно❤️; Невероятно!; Сильно🔥; Плагиат!» - пишут в сети.
Ранее артистка попыталась оправдаться, назвав критику хейтом и переведя тему на святое – погибших героев.
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"Я совершенно не обращаю внимания на хейт, потому что когда я записывала эту песню, я в первую очередь думала о женщинах, которым она посвящена, их горю, погибшим героям на войне, и точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, им просто нечем заняться", — заявила певица.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.