Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала отрывок и своей песни, которая раньше навела много шума.

Популярная исполнительница несколько дней назад презентовала новую композицию«Як мені бути», но столкнулась с множеством разборок в сети. Злату Огневич обвинили в попытке украсть часть песни Билли Айлиш, которую уже знает весь мир.

Сама звезда отреагировала довольно скомканно и не стала поддерживать разборки. Также в сети она продолжает делать акцент на презентации новой композиции, поэтому публикует из нее новые отрывки.

«Одна из лучших песен этой войны 😢….это так невыносимо больно, но так невероятно прекрасно в музыкальном плане…❤️‍🩹; Очень чувственно🥹ты невероятная 💙; О Билли Айлиш уже писали?); Заточка, эту песню слушать без слез невозможно. Понимаю как трудно ее выполнять вживую; На повторе 😢; Очень нежно❤️; Невероятно!; Сильно🔥; Плагиат!» - пишут в сети.

Ранее артистка попыталась оправдаться, назвав критику хейтом и переведя тему на святое – погибших героев.

"Я совершенно не обращаю внимания на хейт, потому что когда я записывала эту песню, я в первую очередь думала о женщинах, которым она посвящена, их горю, погибшим героям на войне, и точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, им просто нечем заняться", — заявила певица.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.