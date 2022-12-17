Знаменита модель Наомі Кемпбелл поділилася яскравими кадрами після світського вечора, звертаючи увагу на її вбрання.

52-річна Наомі Кемпбелл уже не бере участі у показах мод, як це було раніше. Натомість зірка відвідує всі світські вечори, дивує активність у різних проектах і навіть вирішила стати вчителем для молодих дівчат у модельному бізнесі.

Цього разу, за словами моделі, кінофестиваль Redsea Film цього року справді процвітав, і для неї було великою честю бачити, як уся індустрія зібралася разом, щоби прославити кіно.

«Я тут, щоб відсвяткувати та відзначити надихаючі, винахідливі, самобутні та різноманітні фільми з арабського світу, Азії та Африки» - поділилася Наомі та показала добірку кадрів із фестивалю.

Багато хто звернув увагу саме на образ зірки:

«Я згодна з тобою, сестричка ❤; Ух ти! Виглядаєш приголомшливо!; Вона така класна, що зводить мене з розуму 😍🔥; Буквальна Богиня; Подобається зовнішній вигляд ❤️; омг, ти виглядаєш краще, ніж будь-коли!!; сподіваюся, вам сподобалося відпочивати; Завжди в дорозі! Ти колись спиш, дівчинко? 😂❤️; божественна Наомі».

Зазначимо, всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл нещодавно заявила, що має намір передати свій багатий досвід молодому поколінню.

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