52-летняя Наоми Кэмпбэлл уже не участвует в показах мод, как это было раньше. Вместо этого звезда посещает все светские вечера, удивляет активность в различных проектах и даже решила стать учителем для молодых девушек в модельном бизнесе.

В этот раз, по словам модели, кинофестиваль Redsea Film в этом году действительно процветал, и для неё было большой честью видеть, как вся индустрия собралась вместе, чтобы прославить кино.

«Я здесь, чтобы отпраздновать и отметить вдохновляющие, изобретательные, самобытные и разнообразные фильмы из арабского мира, Азии и Африки» - поделилась Наоми и показала подборку кадров из фестиваля.

Многие обратили внимание именно на образ звезды:

«Я согласна с тобой, сестренка ❤; Ух ты! Выглядишь потрясающе!; Она такая классная, что сводит меня с ума 😍🔥; Буквальная Богиня; Нравится внешний вид❤️; омг, ты выглядишь лучше, чем когда-либо!!; надеюсь, вам понравилось отдыхать; Всегда в пути! Ты когда-нибудь спишь, девочка? 😂❤️; божественная Наоми».

Отметим, всемирно известная модель Наоми Кэмпбэлл не так давно заявила, что намерена передать свой богатый опыт молодому поколению.

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