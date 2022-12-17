Відома співачка Даша Астаф'єва щодня показує, якими проектами захоплюється де знову знімається і що має намір робити в майбутньому. З недавніх пір артистка також опікується озвучуванням книг українською мовою, тому в Інстаграм ділиться першими напрацюваннями.
На цей раз Даша привернула увагу новими кадрами з блискучим чином, нагадуючи про свято. Якщо нещодавно Астаф'єва показала екзотичне вбрання, в якому хотіла б зустріти новий рік, то цього разу вона вирішила поцікавитися у шанувальників про святкову тему:
«Ким були в дитинстві на новий рік/ і ким справді хотіли бути?» – пише Даша.
У мережі відреагували:
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Масове отруєння чадним газом під Тернополем, медики роблять усе можливе: деталі нещастя
Склад вкрадених запчастин для військових виявили у Львові: "вартість понад 250 млн"
"Сподіваюся, що Україна зникне з карти": топ-суддя в Норвегії звинуватив дружину-українку, що вона його труїла
Поставтеся з розумінням: де вводяться аварійні відключення світла після нової атаки
«Ще з дитинства хотів бути ППО і збивати нах @ ці прокляті ракети через паребрика 🤬; Була сніжинкою, пеппі довга панчоха та змією. Залишилася змією ((; Був сніговиком, а хотів бути Куртом Кобейном; Був їжаком, сніговиком і вовком, але хотів… щоб від мене відстали; Був жабом, котом у чоботях, факіром і зайчиком, звичайно; Була лисицею, а мріяла балериною).
Раніше Даші вдалося справді вразити фанатів сукнею, в якій їй би хотілося зустріти Новий рік. Яскрава маленька сукня ледве приховувала форми артистки, підкреслюючи і тонку талію.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.