Відома співачка Даша Астаф'єва щодня показує, якими проектами захоплюється де знову знімається і що має намір робити в майбутньому. З недавніх пір артистка також опікується озвучуванням книг українською мовою, тому в Інстаграм ділиться першими напрацюваннями.

На цей раз Даша привернула увагу новими кадрами з блискучим чином, нагадуючи про свято. Якщо нещодавно Астаф'єва показала екзотичне вбрання, в якому хотіла б зустріти новий рік, то цього разу вона вирішила поцікавитися у шанувальників про святкову тему:

«Ким були в дитинстві на новий рік/ і ким справді хотіли бути?» – пише Даша.

У мережі відреагували:

«Ще з дитинства хотів бути ППО і збивати нах @ ці прокляті ракети через паребрика 🤬; Була сніжинкою, пеппі довга панчоха та змією. Залишилася змією ((; Був сніговиком, а хотів бути Куртом Кобейном; Був їжаком, сніговиком і вовком, але хотів… щоб від мене відстали; Був жабом, котом у чоботях, факіром і зайчиком, звичайно; Була лисицею, а мріяла балериною).

Раніше Даші вдалося справді вразити фанатів сукнею, в якій їй би хотілося зустріти Новий рік. Яскрава маленька сукня ледве приховувала форми артистки, підкреслюючи і тонку талію.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.