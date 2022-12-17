Известная певица Даша Астафьева каждый день показывает, какими проектами увлекается, где снова снимается и что намерена делать в будущем. С недавних пор артистка также занимается озвучиванием книг на украинском языке, поэтому в Инстаграм делится первыми наработками.
В этот раз Даша привлекла внимание новыми кадрами с блестящим образом, напоминая о празднике. Если недавно Астафьева показала экзотичный наряд, в котором бы хотела встретить новый год, то в этот раз она решила поинтересоваться у поклонников о праздничной теме:
«Кем были в детстве на новый год/ и кем действительно хотели быть?» - пишет Даша.
В сети отреагировали:
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«Еще с детства хотел быть ПВО и сбивать нах@й эти проклятые ракеты из-за паребрика 🤬; Была снежинкой, пеппи длинный чулок и змеей. Осталась змеей((; Был снеговиком, а хотел быть Куртом Кобейном; Был ежом, снеговиком и волком, но хотел… чтобы от меня отстали; Был лягушонком, котом в сапогах, факиром и зайчиком, конечно; Была лисой, а мечтала балериной.
Ранее Даше удалось действительно сразить фанатов платьем, в котором ей бы хотелось встретить Новый год. Алое маленькое платье едва скрывало формы артистки, подчеркивая и тонкую талию.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.