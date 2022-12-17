Відома співачка Світлана Лобода поділилася кадрами одного зі своїх концертів, але розлютила фанатів.

Відома співачка виїхала з Росії задовго до повномасштабного вторгнення окупантів на наші землі. Вона вирішила жити закордоном і не одразу висловилася на підтримку українців, проте зараз виступає із благодійними концертами на підтримку постраждалих громадян.

«Вчора в Німеччині в місті Майнц була зустріч, яка залишила багато тепла та енергії! Це був не просто центр допомоги чи штаб, де я була до цього. Це тимчасовий притулок для українців, які рятуються від війни, залишаючи свої будинки, тут українці живуть однією великою родиною» - написала Лобода.

Вона розповіла, що зазнала сльоз гіркоти та радості, що нехай так, але ці люди живі і їм не загрожує смертельна небезпека у вигляді російських ракет, які з жахливою регулярністю обрушуються на мирних жителів по всій Україні.

Незважаючи на звернення зірки та її спроби допомогти, у мережі реагують неоднозначно:

«А що російською мовою розмовляє українська співачка?!; Перевзута Світка 👏; Чому російською мовою говорять? Прапор України висить, зібралися українці. А говорять мовою ворога; Ваші добрі справи не залишаться непоміченими; Сумно виглядайте Світлана ((((( Нехай завжди Вас оточує багато хороших людей)).

Нагадаємо, екс-підопічна Монатика Ліда Лі здивувала "небезпечними" кадрами.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona звернулася до українців із важливим посланням.