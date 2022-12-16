Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та звернулася до українців із закликом до онлайн-опору.

Як відомо, Alyona Alyona прославилася в Україні та за її межами, як чарівна пампушка-реперша. Однак тепер можна побачити, що вона здорово схудла. На новій фотографії вона з'явилася у яскравому вбранні та з двома пусками з волосся на голові, які зав'язала різнокольоровими гумками. При цьому зірка знята з незвичайного ракурсу і дивиться в камеру спідлоба.

У підписі до публікації Олена написала: "Онлайн-спротив. Війна ще триває, кожен з нас працює на своєму фронті, проте часом ми звикаємо до всіх умов, які складаються, забуваємо репостити важливі новини, повідомляти про злочини ворога, фіксувати їх. Я закликаю всіх продовжувати свій особистий онлайн-спротив, чинити опір пропаганді ворога і не припиняти транслювати світові все, що відбувається кожного дня в Україні. Це дуже важливо! Разом ми зможемо!".

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