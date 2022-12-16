Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне нічне відео та розповіла про прем'єру студійної версії свого нового хіта "З тобою".

Як видно, у короткому ролику Ліда їде в автомобілі нічним містом, вона сидить на задньому пасажирському місці і висунулась у вікно. Варто зазначити, що така поїздка виглядає дуже небезпечно, а знімає співачку, мабуть той, хто сидить спереду. Видно, що для зйомки Ліда одягла теплу дублянку, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж та сумний вигляд.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Я вирішила не змушувати вас чекати довго. Слухай "З тобою" вже завтра". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки, засипаючи її компліментами: "Кайф", "Новий рівень. Ліда молодець", "Вітаю", "Як завжди, неймовірно", "Кайф", "Клас", "Красуня", "Люблю" тебе".

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