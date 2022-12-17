Известная певица выехала из рф задолго до полномасштабного вторжения оккупантов на наши земли. Она решила жить заграницей и не сразу высказалась в поддержку украинцев, однако сейчас выступает с благотворительными концертами в поддержку пострадавших граждан.
«Вчера в Германии в городе Майнц, была встреча, которая оставила много тепла и энергии! Это был не просто центр помощи или штаб, в которых я была до этого. Это временный приют для украинцев, которые спасаются от войны, оставляя свои дома, здесь украинцы живут одной большой семьей🤲» - написала Лобода.
Она рассказала, что испытала слезы горечи и радость, что пусть так, но эти люди живы и им не угрожает смертельная опасность в виде российских ракет, которые с чудовищной регулярностью обрушиваются на мирных жителей по всей Украине.
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Несмотря на обращение звезды и ее попытки помочь, в сети реагируют неоднозначно:
«А что на русском языке разговаривает украинская певица?!; Переобутая Светка👏; Почему на русском языке говорят? Флаг Украины висит, собрались украинцы.. А говорят на языке врага; Ваши добрые дела не останутся не замеченными; Плачевно выглядите Светлана ((((; Пусть всегда Вас окружает много хороших людей».
Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли удивила "опасными" кадрами.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona обратилась к украинцам с важным посланием.