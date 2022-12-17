Українська актриса Ганна Саліванчук продовжує дивувати кадрами в мережі та розповідає про себе в Інстаграм, а також своїх дітей. Ганна часто також публікує смачні рецепти, яскраві фото з модними образами та ділиться повчальними історіями.

Цього разу Саліванчук вирішила просто показати, як дуріє з синами ввечері без жодних модних образів та яскравого макіяжу. Нещодавно Анна розпочала додаткові курси та навчання, а також стала активно тренуватися заради схуднення.

«Світло не вимкнули. Без мийки. Така яка є. Українка!» - поділилася Ганна під дурними кадрами разом із дітьми. У піжамах вони всі разом станцювали на камеру, а артистка з легкістю показала себе справжню.

Раніше ми писали, напередодні найзатишніших та найатмосферніших свят у році були створені автентичні різдвяні ролики із зірками.

«Наші традиції красиві та неповторні, тому наша мета – підкреслити цінність, зробити їх трендовими та популярними. Для історій було обрано чотири різдвяні традиції: колядування, День Святого Миколая, вертеп та святвечір».

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.