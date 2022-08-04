Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, популярна українська актриса Ганна Саліванчук вирушила на відпочинок з дітьми та батьками, щоб трохи підлікуватись та розслабитись. Артистка обрала для відпочинку котеджне містечко у Карпатах.

Тому щодня Ганна показує свій затишний будиночки, хвалиться краєвидом, дивує різними процедурами, на які ходить та інтригує образами на прогулянках. Як можна помітити, Анна балує себе походами саунами і басейнами і не забуває показувати безліч розваг для дітей.

«Скільки разів би не зупиняв себе, чекай, так треба. Не виходить все одно закрити гештальти» - пише під кадрами з відпочинку Ганна.

На своїй сторінці в Instagram артистка також розповіла, як зараз із синами розважається у Буковелі, та показала кадри з поїздки.

"Прекрасне місце з прекрасними краєвидами, яке своєю мальовничістю нагадує Швейцарію. Але як би добре і красиво не було за кордоном, наша Україна не зрівняється з жодними країнами світу, адже ніщо не зможе замінити нам рідний дім", - розповідає Саліванчук.

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