Украинская актриса Анна Саливанчук продолжает удивлять кадрами в сети и рассказывает о себе в Инстаграм, а также своих детях. Анна часто также публикует вкусные рецепты, яркие фото с модными образами и делится поучительными историями.

В этот раз Саливанчук решила просто показать, как дурачится с сыновьями вечером без всяких модных образов и яркого макияжа. Недавно Анна приступила к дополнительным курсам и обучению, а также стала активно тренироваться ради похудения.

«Свет не выключили. Без мейка. Такая, какая есть. Украинка!» - поделилась Анна под дурашливыми кадрами вместе с детьми. В пижамах, они все вместе станцевали на камеру, а артистка с легкостью показала себя настоящую.

Ранее мы писали, в канун самых уютных и атмосферных праздников в году были созданы аутентичные рождественские ролики со звездами.

«Наши традиции красивы и неповторимы, поэтому наша цель — подчеркнуть ценность, сделать их трендовыми и популярными. Для историй были выбраны четыре рождественские традиции: колядование, День Святого Николая, вертеп и сочельник».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.