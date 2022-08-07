Популярна українська актриса Ганна Саліванчук, котра є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, часто розповідає в Інстаграм про своє життя. Вона ділиться смачними рецептами, розповідає про травми чи складнощі, а також спілкується з фанатами.

Цього разу Ганна вирішила відповісти на питання щодо її особистого життя та роботи. Також шанувальники торкнулися теми зовнішнього вигляду та минулого Саліванчука.

Ганна розповіла, за що їй соромно, вона згадала різні випадки з життя та додала: «Бути мамою дуже складно, треба вчити себе щодня мати багато терпіння». Також Саліванчук показала неймовірну красу курорту, де нещодавно була.

Артистка також розповіла, чи знімалася вона в оголених сценах і як вони були відкриті для глядача: «Це – максимум».

Додала Ганна, що худий себе ніколи не вважала: «А треба любити себе такою, якою ви є. Ніколи не вважала себе худою, навіть коли була такою. Думала, що треба ще скинути».

Зазначимо, артистка неодноразово помічала, що незадоволена своєю фігурою, продовжує працювати над собою, але завжди приймає свої недоліки і часто чує компліменти.

Ганна також чесно показує, як виглядає і без фільтрів, чим завжди тішить українок.

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

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