Як повідомляє Politeka.net , відомий шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного телепроекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив показати кілька кадрів, на яких продемонстрував свої прості будні після обстрілів. При цьому артист підтвердив: бути в депресії чи йти далі – це вибір кожної людини і вона самостійна.
«Якщо, вода набрана завжди стоїть у душі. Обстріл – це дуже важко, війна – це дуже важко. І страшно, як ми швидко адаптувалися до стресу. Можна зараз забратися у ліжко та депресувати, що вибрав життя в Україні. А можна підвестися і жити далі. Я особисто пішов готувати.
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Нам необхідні: мікс салату, оливки, яйця, помідори, куряче філе та оливкова олія. Я рекомендую завжди снідати, бо це ваше здоров'я! – пише Ектор.
Нагадаємо, вранці 16 грудня російські окупанти знову наносять масовий ракетний удар по Україні, щоб знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави.
Популярний шеф-кухар, ресторатор і блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво також не залишився осторонь і прокоментував обстріли з боку Росії на своїй сторінці в Інстаграм.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.