Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и неизменный судья кулинарного телепроекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил показать несколько кадров, на которых продемострировал свои простые будни после обстрелов. При этом артист подтверкнул: быть в депрессии или идти дальше - это выбор каждого человека и он самостоятельный.

«Если что, вода набранная всегда стоит в душе. Обстрелы – это очень тяжело, война – это очень тяжело. И страшно то, как мы быстро адаптировались к стрессу. Можно сейчас забраться в кровать и депрессировать, что выбрал жизнь в Украине. А можно встать и жить дальше. Я лично пошел готовить.

Нам необходимы: микс салата, оливки, яйца, помидоры, куриное филе и оливковое масло. Я рекомендую всегда завтракать, ибо это ваше здоровье!» - пишет Эктор.

Напомним, утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства.

Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне и прокомментировал обстрелы со стороны рф на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.