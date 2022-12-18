Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и неизменный судья кулинарного телепроекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил показать несколько кадров, на которых продемострировал свои простые будни после обстрелов. При этом артист подтверкнул: быть в депрессии или идти дальше - это выбор каждого человека и он самостоятельный.
«Если что, вода набранная всегда стоит в душе. Обстрелы – это очень тяжело, война – это очень тяжело. И страшно то, как мы быстро адаптировались к стрессу. Можно сейчас забраться в кровать и депрессировать, что выбрал жизнь в Украине. А можно встать и жить дальше. Я лично пошел готовить.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Венздей в прозрачном наряде лишила мужчин дара речи: "Любовь моей жизни"
Украинца с огромной суммой наличных денег задержали в Польше: "в холодильнике находился..."
В начале раздался взрыв: пожар разгорелся на 400 кв. метров, слетелись десятки спасателей
Вместо воды течет нефть: украинцы забили тревогу, показав видео
Нам необходимы: микс салата, оливки, яйца, помидоры, куриное филе и оливковое масло. Я рекомендую всегда завтракать, ибо это ваше здоровье!» - пишет Эктор.
Напомним, утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства.
Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне и прокомментировал обстрелы со стороны рф на своей странице в Инстаграм.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.