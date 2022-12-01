Як повідомляє Politeka.net, на подвір'ї похмура зима, а душа вимагає сонця, тепла та яскравих фарб — хоч би на столі. Тому відомий шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво радить приготувати кекси з малиною та ще раз насолодитися ягідним смаком літа. Рецептом кухар поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
"Коли сам собі шеф, то можеш придумати шедеври з будь-яких інгредієнтів) А у мене було тісто і малина. Рецепт на швидкоруч, коли гості вже в дорозі, а ти встиг тільки забратися) А з пергаментом - це взагалі швидкість ракети", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
Для приготування кексів з малини за рецептом Ектора Хіменеса-Браво вам знадобиться:
- Малина - 300 г
- Олія вершкове – 50 гр
- Пудра цукрова – 20-30 гр
- Бездрожжеве тісто – 1 пачка
- Пудра для прикраси
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Спосіб приготування:
- Готуємо начинку. Перетерти малину за допомогою блендера або іншим зручним для вас способом. Додати вершкове масло і цукрову пудру. Перемішати добре.
- Бездрожжеве тісто трохи розкатати. Змастити малиновим соусом. Закатати тісто у рулетик. Розрізати на шматочки і помістити маленькі рулетики у формочки для запікання.
- Запікати до готовності при температурі 180º.
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