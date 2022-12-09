Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років є головним суддею шоу "Майстер Шеф", приїхав до села Зміїв Харківської області, щоб дізнатися смачний рецепт аджики. Їм кулінар поділився у своєму Інстаграм.
Зокрема, Алла стала однією з переможниць конкурсу закруток від відомого майстер-шефа Ектора Хіменеса-Браво Кухар із дозволу жінки поділився її рецептом гострої аджики.
"Аджика гостра така, що можна душу Богу віддати) Але смачна, зігріваюча – соус для справжніх козаків. Алла з родиною зустріли мене українським гулянням, смачними стравами та душевними розмовами. Випросив вам рецепт) Зберігайте!", - розповів Ектор Хіменес- Браво.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Українців попередили про небезпечне природне явище: "До кінця доби..."
"Стискається серце": батьки втратили обох синів із різницею у кілька місяців
"Ми помстимося": Влад Яма з "Танців з зірками" повідомив про трагедію з відомим ведучим та актором
"Це вимушений крок": Укренерго повідомило українцям невтішну новину
Багато господинь замість вареної аджики закочують у банки сиру. Вона теж добре зберігає гостроту і робиться досить швидко.
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- болгарський перець – 0,5 кг;
- гострий перець – 60 г;
- часник – 60 г;
- оцет – 60 мл;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 60 г;
- хрін – за смаком.
Спосіб приготування:
- Помийте овочі.
- Поріжте великими шматочками.
- Перекрутити все це на м'ясорубці.
- Додайте оцет, сіль та цукор.
- Перемішайте та закатайте в банки.
- Якщо любите гостріше, сміливо збільшуйте кількість гострого перцю та часнику вдвічі.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.