Алла стала однією з переможниць конкурсу закруток від відомого майстер-шефа Ектора Хіменеса-Браво Кухар із дозволу жінки поділився її рецептом гострої аджики.

Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років є головним суддею шоу "Майстер Шеф", приїхав до села Зміїв Харківської області, щоб дізнатися смачний рецепт аджики. Їм кулінар поділився у своєму Інстаграм.

Зокрема, Алла стала однією з переможниць конкурсу закруток від відомого майстер-шефа Ектора Хіменеса-Браво Кухар із дозволу жінки поділився її рецептом гострої аджики.

"Аджика гостра така, що можна душу Богу віддати) Але смачна, зігріваюча – соус для справжніх козаків. Алла з родиною зустріли мене українським гулянням, смачними стравами та душевними розмовами. Випросив вам рецепт) Зберігайте!", - розповів Ектор Хіменес- Браво.

Багато господинь замість вареної аджики закочують у банки сиру. Вона теж добре зберігає гостроту і робиться досить швидко.

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

болгарський перець – 0,5 кг;

гострий перець – 60 г;

часник – 60 г;

оцет – 60 мл;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 60 г;

хрін – за смаком.

Спосіб приготування:

Помийте овочі. Поріжте великими шматочками. Перекрутити все це на м'ясорубці. Додайте оцет, сіль та цукор. Перемішайте та закатайте в банки. Якщо любите гостріше, сміливо збільшуйте кількість гострого перцю та часнику вдвічі.

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