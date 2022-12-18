Дружина Павлика Катерина, молодша за артиста майже на 30 років, продовжує показувати в Інстаграм свої будні з чоловіком.

Молода дружина популярного українського виконавця Віктора Павлика часто розповідає у мережі свої захоплення, дивує вбраннями та показує, як тепер живе у Києві. Катерина захопилася також роботою у своєму власному магазині.

Катерина Репяхова ще часто показує в Інстаграм, як проводить час із чоловіком на відпочинку та з дитиною з користю:

«Сьогодні ти намагаєшся створити собі крісмас муд, а завтра у твоє місто прилітають ракети. Хіба це можливо? Так, це наша дійсність. І я нікуди не бажаю. Тільки вдома 🇺🇦» - поділилася Репяхова.

Також у мережі підтримали її зауваження, погоджуючись з тим, що зараз справді важко.

«Красуня 🤩 такі красиві фото; Я чекала на ці фото, добре вийшло)» - підтримують Катерину в мережі.

Раніше також Катерина разом із сім'єю знялася у передсвятковій фотосесії та підкорила шанувальників атмосферними кадрами. Для теплих новорічних зйомок біля ялинки сімейка вбралася у стилі family-look, що додало кадрам особливого настрою.

Основним кольором був обраний бежевий та чорний. Так, Віктор Павлик та Катерина Репяхова приміряли повсякденні вбрання.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.