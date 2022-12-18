Жена Павлика Катерина, что младше артиста почти на 30 лет, продолжает показывать в Инстаграм свои будни с мужем.

Молодая жена популярного украинского исполнителя Виктора Павлика часто рассказывает в сети свои увлечения, удивляет нарядами и показывает, как теперь живет в Киеве. Катерина увлеклась также работой в своем личном магазине.

Катерина Репяхова еще часто показывает в Инстаграм, как проводит время с мужем на отдыхе и с ребенком с пользой:

«Сегодня ты пытаешься создать себе крисмас муд, а завтра в твой город прилетают ракеты. Разве это возможно? Да, это наша реальность. И я никуда не желаю. Только дома🇺🇦» - поделилась Репяхова.

Также в сети поддержали ее замечания, соглашаясь с тем, что сейчас действительно тяжело.

«Красавица 🤩 такие красивые фото; Я ждала эти фото, хорошо получилось)» - поддерживают Катерину в сети.

Ранее также Катерина вместе с семьей снялась в предпраздничной фотосессии и покорила поклонников атмосферными кадрами. Для теплых новогодних съемок у елки семейка нарядилась в стиле family-look, что добавило кадрам особого настроения.

Основным цветом был выбран бежевый и черный. Так, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова примерили повседневные наряды.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.