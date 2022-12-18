Відома співачка Даша Астаф'єва щодня розповідає про себе та вражає кадрами з нових проектів. Артистка за останні місяці все частіше займається роботою з книгами, зніметься в новому фільмі і навіть почала вести кулінарне шоу.

Зазначимо, з перших днів повномасштабного вторгнення Астаф'єва займається допомогою ЗСУ, готувала для них смачність, допомагала зі збиранням коштів і продовжує це робити.

Також Даша не стримується у висловлюваннях, коли слід висловитися про події, що відбуваються в країні. На тлі чуток про можливий напад Білорусі артистка не витримала:

«Добре, с*ука, ранок. Бажаю білорусам, які тренують наше самовладання, назавжди залишатися сміттям, безхребетним картопляним дерьмом, про яке, як і про інших невдалих сусідів, весь світ витиратиме ноги!» - висловилася Астаф'єва.

Раніше Астаф'єва поділилася кадрами з дому, почавши прикрашати все до нового року. За словами артистки, все їй нагадує минуле життя і змушує тужити про ці моменти.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.