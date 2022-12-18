Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева обрушилась с критикой на наших проблемных соседей.

Известная певица Даша Астафьева каждый день рассказывает о себе и впечатляет кадрами из новых проектов. Артистка за последние месяцы все чаще больше занимается работой с книгами, снимется в новом фильме и даже стала вести кулинарное шоу.

Отметим, с первых дней полномасштабного вторжения Астафьева занимается помощью ВСУ, готовила для них вкусности, помогала со сбором средств и продолжает это делать.

Также Даша не сдерживается в выражениях, когда следует высказаться о событиях, происходящих в стране. На фоне слухов о возможном нападении Беларуси, артистка не выдержала:

«Доброе, с*ука, утро. Желаю белорусам, которые тренируют наше самообладание, навсегда оставаться мусором, бесхребетным картофельным д*рьмом, об которое, как и о других неудавшихся соседей, весь мир будет вытирать ноги!» - высказалась Астафьева.

Ранее Астафьева поделилась кадрами из дома, начав украшать все к нову году. По словам артистки, все ей напоминает о прошлой жизни и заставляет тосковать об этих моментах.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.