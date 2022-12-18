Відома блогерка, переможниця "Холостяка" та екс-гімнастка Даша Ульянова продовжує показувати в Інстаграм, як вона живе і чим займається. Дівчина намагається привернути увагу до себе різними способами.
«Такого цього року точно не буде! Ось скажіть, коли ви в грудні купуєте подарунки? Для мене це дається дуже тяжко, тому постійно відкладаю на момент 😅
Цього року я підійшла серйозніше до цього питання, попросила своїх близьких скласти вишлист, адже хочеться подарувати саме те, що потрібно людині, а не просто для галочки, погодьтеся?» - Поділилася Даша.
Не забула додати Ульянова, що також варто не забувати робити подарунки собі.
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«А чи знижки на ваш курс?; Не гірше за декоратори за 300$💪🏼; Наступним днем Св ні колячи 💖» - підтримують у мережі.
Нерідко вона стикається з критикою через свій зовнішній вигляд. З часів перемоги на «Холостяку» з Максом Михайлюком дівчина отримує вкрай змішані відгуки на адресу вбрання, зовнішнього вигляду загалом.
Також Дашу критикують за надмірно збільшені губи, на думку деяких людей Інстаграм.
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