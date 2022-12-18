Известная блогерша, победительница "Холостяка" и экс-гимнастка Даша Ульянова продолжает показывать в Инстаграм, как она живет и чем занимается. Девушка старается привлечь внимание к себе самыми разными способами.

«Такого в этом году уж точно не будет! Вот скажите, когда вы в декабре приобретаете подарки? Для меня это дается очень тяжело, поэтому постоянно откладываю на момент 😅

В этом году я подошла более серьезно к этому вопросу, попросила своих близких сложить вышлист, ведь хочется подарить именно то, что нужно человеку, а не просто для галочки, согласитесь?» - поделилась Даша.

Не забыла добавить Ульянова, что также стоит не забывать делать подарки и себе.

«А будут ли скидки на ваш курс?; Не хуже декораторов за 300$💪🏼; Наступающим днем Св ни колая 💖» - поддерживают в сети.

Нередко она сталкивается с критикой из-за своего внешнего вида. Со времен победы на «Холостяке» с Максом Михайлюком девушка получает крайне смешанные отзывы в адрес нарядов, внешнего вида в целом.

Также Дашу критикуют за чрезмерно увеличенные губы, по мнению некоторых людей в Инстаграм.

Напомним, экс-жена Потапа Горовая удивила неожиданным признанием о Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, Горбунов на глазах у всех нежно обратился к Кате Осадчей, фото.