Известная блогерша, победительница "Холостяка" и экс-гимнастка Даша Ульянова продолжает показывать в Инстаграм, как она живет и чем занимается. Девушка старается привлечь внимание к себе самыми разными способами.
«Такого в этом году уж точно не будет! Вот скажите, когда вы в декабре приобретаете подарки? Для меня это дается очень тяжело, поэтому постоянно откладываю на момент 😅
В этом году я подошла более серьезно к этому вопросу, попросила своих близких сложить вышлист, ведь хочется подарить именно то, что нужно человеку, а не просто для галочки, согласитесь?» - поделилась Даша.
Не забыла добавить Ульянова, что также стоит не забывать делать подарки и себе.
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«А будут ли скидки на ваш курс?; Не хуже декораторов за 300$💪🏼; Наступающим днем Св ни колая 💖» - поддерживают в сети.
Нередко она сталкивается с критикой из-за своего внешнего вида. Со времен победы на «Холостяке» с Максом Михайлюком девушка получает крайне смешанные отзывы в адрес нарядов, внешнего вида в целом.
Также Дашу критикуют за чрезмерно увеличенные губы, по мнению некоторых людей в Инстаграм.
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