Цього разу на своїй сторінці в Instagram 27-річна артистка вирішила одночасно і розповісти, куди вона поїхала з України, і привітати свою маму з днем народження.

"Сьогодні в моєї прекрасної матусі День народження ❤️ і я від усієї душі її вже привітала…але тепер лише на відстані. Зараз я знаходжуся в LA, підвищую акторську та вокальну кваліфікацію😊 благодійністю я не перестаю займатися, частково залишила цю добру справу своїм батькам, все інше мені вдається робити звідси ❤️ Хочу щоб моєю країною і нашими людьми пишалися звідусіль ❤️ і де б я не була, хочу залишатися корисною:)", — пише Аліна Гросу.

Співачка також поцікавилася в шанувальників, чи буде їм цікаво дізнатися, як їй живеться в США та з якими труднощами можна зустрітися в цій країні.

"Будете в Аватарі зніматися, чи у Венздей 2?", — питають у коментарях.

"В мене поки що немає дозволу на роботу, а тут з цим все дуже серйозно) як вирішу це питання, обов’язково спробую свої сили 🙈😊", — відповіла Гросу.

Українці приєднуються до привітань Ганні Андріївні, а також засипають Аліну компліментами:

"Памела на мінімалках😍";

"Алінааааа, гарнюня😍❤️ Українські дівчата найкращі 💙💛";

"Друге фото- це щось!".

Нагадаємо, Аліна Гросу після роману з російським актором несподівано засвітила обручку.

Як повідомляла Politeka, аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами.