Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу уехала в Лос-Анджелес и рассказала, чем там занимается.

В этот раз на своей странице в Instagram 27-летняя артистка решила одновременно и рассказать, куда она уехала из Украины, и поздравить свою маму с днем ​​рождения.

"Сегодня у моей прекрасной мамочки День рождения ❤️ и я от всей души ее уже поздравила…но теперь только на расстоянии. Сейчас я нахожусь в LA, повышаю актерскую и вокальную квалификацию😊 благотворительностью я не перестаю заниматься, частично оставила это доброе дело своим родителям, все остальное мне удается делать отсюда ❤️ Хочу, чтобы моей страной и нашими людьми гордились отовсюду ❤️ и где бы я ни была, хочу оставаться полезной:)", — пишет Алина Гросу.

Певица также поинтересовалась у поклонников, будет ли им интересно узнать, как ей живется в США и с какими трудностями можно встретиться в этой стране.

"Будете в Аватаре сниматься, или у Венздей 2?", - спрашивают в комментариях.

"У меня пока нет разрешения на работу, а тут с этим все очень серьезно) как решу этот вопрос, обязательно попробую свои силы 🙈😊", - ответила Гросу.

Украинцы присоединяются к поздравлениям Анне Андреевне, а также засыпают Алину комплиментами:

"Памела на минималках😍";

"Алинааааа, хорошенькая 😍❤️ Украинские девушки лучшие 💙💛";

"Второе фото- это что-то!".

Напомним, Алина Гросу после романа с российским актером неожиданно засветила обручальное кольцо.

Как сообщала Politeka, аферисты добрались до Алины Гросу, певица срочно вышла на связь и предупредила украинцев.

Также Politeka писала, что Алина Гросу показала красавицу-племянницу, которая пошла по ее стопам.