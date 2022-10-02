Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка давно не показувала свого бойфренда-росіянина, засвітилася з обручкою.

На своїй сторінці в Instagram 27-річна зірка розмістила кадри з нової ефектної фотосесії, на яких позує в блакитному костюмчику з відкритим животом.

Особливу увагу на фото привертає кільце на безіменному пальці правої руки Аліни. Шанувальники запідозрили, що Гросу носить обручку, але при цьому протягом повномасштабної війни Аліна не показувала свого коханого, російського актора Романа Полянського.





Під кадрами співачка опублікувала текст своєї нової пісні під назвою "Лужок", на яку напередодні випустила кліп, оформлений у вигляді "пластилінового" мультика.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку, захоплюються її красою, а також зацікавилися обручкою: "Слова прямо в серденько ❤️", "Чудова пісня, Аліна. Дякую вам ! 🙌❤️", "Красуня❤️Аліно ти найкраща,пісня просто вау", "Гарні щирі слова. Гарна пісня", Засліплюєш своєю вродою", "Гарна пісня, чарівна Аліна з обручкою! Бажаю миру в сім'ї, Україні та безмежного щастя", "Яка ви чарівна і справжня", "На руці обручка, чі мені здається?".

Відзначимо, Аліна Гросу особисте життя поки не коментує. Роман Полянський, який ще до повномасштабного вторгнення рф переїхав до Києва, теж мовчить. Актор також не зробив жодної заяви про війну.

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