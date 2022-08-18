Популярна українська співачка та актриса Аліна Гросу попередила шанувальників, що шахраї можуть діяти від її імені.

Як повідомляє Politeka.net, з початку повномасштабної війни в Україні Аліна Гросу не часто ділиться моментами життя на своїй сторінці в Instagram.

Однак тут сталося несподіване, заради чого співачка вирішила зробити виняток і вийшла на зв'язок.

Так, в Інстаграм-сторіс Аліна показала, що якісь невідомі особи створили в аккаунт, поставивши на аватарку її фото.

"Я, звичайно, "люблю радувати людей", але ця сторінка - фейк, не ведіться", - повідомила Гросу.

Раніше співачка виклала чарівне літнє відео, в якому звучить фрагмент її нової композиції.

Аліна з'явилася в красивій природній локації, вона стоїть посеред польової дороги та одним рухом руки "гасить" сонце в небі. Перед камерою артистка з'явилася у ніжній білій сукні, яка гарно підкреслила її струнку фігуру.

Нагадаємо, Гросу після довгої паузи вийшла на зв'язок і заінтригувала прем'єрою

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