Як повідомляє Politeka.net, з початку повномасштабної війни в Україні Аліна Гросу не часто ділиться моментами життя на своїй сторінці в Instagram.
Однак тут сталося несподіване, заради чого співачка вирішила зробити виняток і вийшла на зв'язок.
Так, в Інстаграм-сторіс Аліна показала, що якісь невідомі особи створили в аккаунт, поставивши на аватарку її фото.
"Я, звичайно, "люблю радувати людей", але ця сторінка - фейк, не ведіться", - повідомила Гросу.
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Раніше співачка виклала чарівне літнє відео, в якому звучить фрагмент її нової композиції.
Аліна з'явилася в красивій природній локації, вона стоїть посеред польової дороги та одним рухом руки "гасить" сонце в небі. Перед камерою артистка з'явилася у ніжній білій сукні, яка гарно підкреслила її струнку фігуру.
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