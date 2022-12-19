Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, поділилася сумною новиною.

"Сьогодні хотіла зробити пост зовсім на іншу тему, проте захворіла і, знаєте, життя завжди ставить підніжку тоді, коли потрібно зупинитися, щось переосмислити, відпочити. Хоч я і не їм м‘ясо, та стараюсь вживати багато фруктів, овочів, пити вітаміни. Але якщо вже я й хворію, то в мене цей процес проходить достатньо довго. От як зараз: в мене з бронхів хвороба переходить на ніс через вухо або навпаки - все починається з носа, а потім спускається до легень", — зізнається Альона Альона.

Пост артистка супроводила несподіваним фото, на якому показала свій новий образ. Вона кардинально змінила зачіску, зробивши афрокоси з білими пасмами ма кільцями, а також вдяглася у леопард.

"Щоб вилікуватись мені тре добрий тиждень. Я дуже не люблю цей стан, бо мій спосіб життя — бути активною, постійно працювати. А коли я бездіяльна - я постійно про це думаю, мені себе шкода, хочеться плакати", — додала реперка.

Раніше Альона Альона розповідала, як просувається її схуднення. Артистка втратила 10 кілограмів ще до повномасштабного вторгнення рф, а потім до кінця літа схудла ще на 10 кг. Схуднення для співачки проходить легко, адже вона не ставить конкретних цілей, а лише змінила деякі харчові звички. До нового року вона планувала позбутися ще 10 кілограмів.

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