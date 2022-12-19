В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, поделилась печальной новостью.

"Сегодня хотела сделать пост совсем на другую тему, однако заболела и, знаете, жизнь всегда ставит подножку тогда, когда нужно остановиться, что-то переосмыслить, отдохнуть. Хоть я и не ем мясо, но стараюсь употреблять много фруктов, овощей, пить витамины. Но если уж я и болею, то у меня этот процесс проходит достаточно долго. Вот как сейчас: у меня из бронхов болезнь переходит на нос через ухо или наоборот – все начинается с носа, а потом спускается в легкие", — признается Алена Алена.

Пост артистка сопроводила неожиданным фото, на котором показала свой новый образ. Она кардинально изменила прическу, сделав афрокосы с белыми прядями и кольцами, а также оделась в леопард.

"Чтобы вылечиться мне надо добрая неделя. Я очень не люблю это состояние, потому что мой образ жизни — быть активным, постоянно работать. А когда я бездейственна - я постоянно об этом думаю, мне себя жаль, хочется плакать", — добавила рэперка.

Ранее Алена Алена рассказывала, как продвигается ее похудение. Артистка потеряла 10 килограммов еще до полномасштабного вторжения рф, а затем к концу лета похудела еще на 10 кг. Похудение для певицы проходит легко, ведь она не ставит конкретных целей, а лишь сменила некоторые пищевые привычки. До нового года она планировала лишиться еще 10 килограммов.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.