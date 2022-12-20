Українська співачка Alyosha до того ж розповіла, що думає про зірок, які відсиджувалися поки її чоловік воював.

Українська співачка Alyosha впевнена, що на сьогоднішній день в Україні мешкає багато зрадників, які працюють на користь росії. Крім того, артистка розкрила, що думає про зірок, які відсиджувалися, поки її чоловік - лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя воював. Про це вона повідомила в інтерв'ю Аліні Дротюк.



"У нас стільки зрадників. Стільки потрібно почистити. Ми навіть не уявляємо собі, як багато тих, хто продався. І це теж треба прийняти - це наша купка "ось того", - сказала Alyosha .

Водночас виконавиця вважає, що ними, як і російськими загарбниками, потрібно займатися зараз і після нашої перемоги. Треба тепер на контролі тримати кожного, хто взагалі хоч якось пов'язаний із росією та знати про нього все.

Артистка до всього іншого розповіла, що думає про зірок, які відсиджувалися, по її чоловік воював. Співачка також розуміє, що не всі чоловіки можуть переступити через свої страхи та стати на захист України, тож якщо таких, як Влад Яма, не мобілізували, то на фронті вони не потрібні, бо "смислу нуль".

"Якщо людина оцінює себе, що не зможе тримати зброю, не зможе убити, не зможе нічим допомогти, а тільки померти, це логічно. Якщо вона дійсно ніякої користі не принесе, не вміє, не може, не служила в армії, не проходила ніяка Якщо він просто боїться, слабкий, то я не бачу сенсу в присутності на фронті таких людей", - висловилася Alyosha .



Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

Також Politeka писала, Alyosha розповіла про найважчий виступ під час вторгнення.