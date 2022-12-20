Украинская певица Alyosha ко всему прочему рассказала, что думает о звездах, которые отсиживались пока ее муж воевал.

Украинская певица Alyosha уверенна, что на сегодняшний день в Украине живет много предателей, которые работают в интересах россии. Кроме того, артистка раскрыла, что думает о звездах, которые отсиживались, пока ее муж - лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя воевал. Об этом она сообщила в интервью Алине Дротюк.



"У нас столько предателей. Столько нужно почистить. Мы даже не представляем себе, как много тех, кто продался. И это тоже надо принять - это наша кучка "вот того", - сказала Alyosha.

В то же время исполнительница считает, что ими также как и российскими захватчиками нужно заниматься сейчас и после нашей победы. Надо теперь на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с россией и знать о нем все.

Артистка ко всему прочему рассказала, что думает о звездах, которые отсиживались пока ее муж воевал. Певица также понимает, что не все мужчины могут переступить из-за своих страхов и стать в защиту Украины, поэтому если таких, как Влад Яма, не мобилизовали, то на фронте они не нужны, потому что "смысла ноль".

"Если человек оценивает себя, что не сможет держать оружие, не сможет убить, не сможет ничем помочь, а только умереть, это логично. Если он действительно никакой пользы не принесет, не умеет, не может, не служил в армии, не проходил никакой подготовки. Если он просто боится, слаб, то я не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей", – выразилась Alyosha.



Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.