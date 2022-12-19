Напередодні артистка розповіла, що зараз вона перебуває в Лос-Анджелесі, де нібито підвищує акторську та вокальну кваліфікацію.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 27-річна артистка опублікувала несподіване фото з одного з супермаркетів у Голлівуді, де вона зустріла учасників популярного гурту The Chainsmokers.

"Забігла в маркет, о це, думаю, прикольні тут продавці🙄 Розігрують текілу, спілкуються, шуткують, такі кльові й гарні хлопці, що з ними, навіть підходять фотографуватися😅 запитала у охорони, що це за акція, а він каже це The Chainsmokers 🙈🙈🙈 оце я провтикала 🙈🙈🙈 Хвилин 10-15 розмовляли з ними про LA/ життя тут і не впізнала 🙈🙈🙈 абсолютно прості, абсолютно «людяні»))) P.s. Ви точно знаєте їх треки…там по 2.3 мільярди переглядів в ютубі😅", — написала Аліна Гросу під світлиною.

Раніше співачка поцікавилася в шанувальників, чи буде їм цікаво дізнатися, як їй живеться в США та з якими труднощами можна зустрітися в цій країні.

"В мене поки що немає дозволу на роботу, а тут з цим все дуже серйозно) як вирішу це питання, обов’язково спробую свої сили 🙈😊", — пояснила Гросу.

Нагадаємо, Аліна Гросу після роману з російським актором несподівано засвітила обручку.

Як повідомляла Politeka, аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами.