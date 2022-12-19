Накануне артистка рассказала, что сейчас находится в Лос-Анджелесе, где якобы повышает актерскую и вокальную квалификацию.

В этот раз на своей странице в Instagram 27-летняя артистка опубликовала неожиданное фото из одного из супермаркетов в Голливуде, где она встретила участников популярной группы The Chainsmokers.

"Забежала в маркет, о это, думаю, прикольные здесь продавцы 🙄 Разыгрывают текилу, общаются, шутят, такие клевые и красивые ребята, что с ними, даже подходят фотографироваться 😅 спросила у охраны, что это за акция, а он говорит это The Chainsmokers 🙈🙈🙈 вот это я провтыкала 🙈🙈🙈 Минут 10-15 разговаривали с ними о LA/ жизнь здесь и не узнала 🙈🙈🙈 абсолютно простые, абсолютно «человечные»))) Ps Вы точно знаете их треки...там по 2.3 миллиарда просмотров на ютубе😅", — написала Алина Гросу под фотографией.

Ранее певица поинтересовалась у поклонников, будет ли им интересно узнать, как ей живется в США и с какими трудностями можно встретиться в этой стране.

"У меня пока нет разрешения на работу, а тут с этим все очень серьезно) как решу этот вопрос, обязательно попробую свои силы 🙈😊", - пояснила Гросу.

Напомним, Алина Гросу после романа с российским актером неожиданно засветила обручальное кольцо.

Как сообщала Politeka, аферисты добрались до Алины Гросу, певица срочно вышла на связь и предупредила украинцев.

Также Politeka писала, что Алина Гросу показала красавицу-племянницу, которая пошла по ее стопам.