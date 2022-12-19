Нацвідбір відбувався 17 грудня. За результатами голосування переміг гурт TVORCHI. Вони представлять Україну в Ліверпулі з піснею "Heart of Steel".

Як повідомляє Politeka.net, метри українського шоу-бізнесу вже активно починають висловлювати свої не зовсім позитивні думки щодо Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Так, український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував фінал Національного відбору та написав у своєму Facebook, що був розчарований.

Нацвідбір відбувався 17 грудня. За результатами голосування переміг гурт TVORCHI. Вони представлять Україну в Ліверпулі з піснею "Heart of Steel". Пісенний конкурс відбудеться у травні 2023 року.

Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, що йому цього року не сподобався рівень конкурсних пісень. Він зовсім незадоволений композиціями цього року. На думку Кондратюка, композиції не були гідними міжнародного конкурсу "Євробачення-2023".

"Вперше за всі роки моїх спостережень за Національним відбором на "Євробачення" я незадоволений рівнем конкурсних пісень. Хіба що зовсім відстав від музичного життя... Чи війна притупила рецептори позитивного сприйняття?" – висловився шоумен Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак».

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

Також Politeka писала, що у будинок Ігоря Кондратюка під Києвом потрапила ракета, з'ясувалося, де ведучий зараз.