Відомий український телеведучий часто радує фанатів новими кадрами в мережі, розповідає про свою родину та розчулює розповіді про трьох синів. Разом із дружиною Григорій Решетник розповідає про те, як вони зараз живуть у Києві, які у них плани на майбутнє та чим вони займатимуться.
Подобається ведучому "Холостяка" підкорювати українок кадрами із красенями-синами. На цей раз він зворушив невеликим роликом, записаним у машині під час поїздки.
Так, у ролику можна помітити, Григорій навіть маленького сина жартома вже навчає водінню свого авто:
«Мрія будь-якого тата, щоб сини возили 😍 За кермом наймолодший #AlexReshetnik 💪» - пише ведучий.
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У мережі відразу ж відреагували, причому багато жінок почало насідати на ведучого:
"Це дуже небезпечно; Ви приклад для багатьох, будь ласка, залишайте такі відео для себе. Це неприпустимо і порушення правил безпеки та моралі;
Всі тати чекають цього моменту 🤩;Гриша, вибач, типан тобі на мову, щоб діти возили; Майбутній краш. ❤️; Небезпечно;
Сподіваюся, це відбувалося на парковці, але все ж таки недоречно таке публікувати; Це безглуздо так ризикувати; Батько, відпусти кермо, нехай сам 😂».
Також Григорій показав чарівне сімейне фото, проте у підписі до нього розповів про труднощі, які вони зараз переживають.
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